Южно-Сахалинск, 11 февраля, 2022, 06:51 — ИА Регнум. На Сахалине первый заместитель министра строительства Татьяна Стаценко 9 февраля сбила на автомобиле 11-летнего ребёнка, написало astv.ru.

ДТП

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Чиновница рассказала, что не скрывалась с места происшествия. Мальчика в больницу увезли сотрудники скорой помощи.

«Я прошу прощения у мальчика и его родителей. Это происшествие — трагическая случайность», — сказала Стаценко.

Замминистра заверили, что сама приобретет все необходимые для лечения ребёнка лекарства. Она также готова возместить семье ущерб и оказать всю необходимую помощь.

В минздраве Сахалина сообщили, что ребёнок после операции находится в реанимации. Врачи дают положительный прогноз. Мальчик находится в сознании.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ставропольском крае произошло ДТП, в котором пострадала несовершеннолетняя. По появившимся предварительно данным, девочку сбил водитель, скрывшийся с места происшествия.