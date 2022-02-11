Вашингтон, , 06:46 — REGNUM Китай стремится стать мировой державой № 1, поэтому Соединенные Штаты и Австралия должны ему помешать, заявил глава Госдепа США Энтони Блинкен в интервью газете The Australian.

Китай и США Иван Шилов © ИА REGNUM

По его мнению, Пекин не только пытается доминировать, но и желает установить свой мировой порядок. Блинкен подчеркнул, что это вызов для Соединенных Штатов, их союзников и мировому сообществу.

«Нет никаких сомнений в том, что Китай стремится стать ведущей военной, экономической, дипломатической и политической державой не только в регионе, но и в мире», — отметил он.

При этом Блинкен добавил, что Вашингтон и Канберра якобы не мешают экономическому росту Пекина, а лишь противодействуют подрыву «либеральных ценностей и порядка». Кроме того, он заявил, что в Китае и в России установлена диктатура в отличие от якобы демократических западных стран.