Владивосток, 11 февраля, 2022, 06:56 — ИА Регнум. Во Владивостоке вечером 11 февраля по прогнозам синоптиков ожидается снег, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Снежки на ветке

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Пешеходов и автомобилистов просят быть внимательными и осторожными.

Снег ожидается небольшой. Осадки начнутся с 19 часов и продлятся до 7 утра 12 февраля. Ориентировочная высота снежного покрова составит 1−2 см.

«Дорожная служба Владивостока готова в любой момент приступить к обработке дорог реагентами и уборке снега», — добавили в мэрии.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 февраля в Москве будет облачно, небольшие осадки (снег, мокрый снег), гололедица, температура воздуха +1… +3 °C.