Пекин, 11 февраля, 2022, 06:39 — ИА Регнум. Оптовые цены на сельскохозяйственную продукцию Китая 10 февраля продолжили тенденцию к снижению предыдущих рабочих дней первой недели после окончания празднования китайского Лунного Нового года, согласно данным Министерства сельского хозяйства и по делам сельских районов, передает агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Индекс оптовых цен на сельскохозяйственную продукцию в Китае составил 134,59 пункта, что на 0,86 пункта меньше, чем в предыдущий рабочий день. К 14:00 по местному времени 10 февраля общая цена на свинину, основное мясо в Китае, снизилась на 0,7% по сравнению с предыдущим днем, в то время как цены на говядину и баранину выросли на 0,4% за тот же период.

Средняя цена 28 ключевых видов овощей, отслеживаемых индексом, снизилась на 0,9%, в то время как цена шести ключевых видов фруктов снизилась на 0,6%.

Индекс оптовых цен составляется на основе данных, собранных примерно с 200 оптовых рынков сельскохозяйственной продукции, и ежедневно обновляется на основе средневзвешенных индексов цен на товары, включая овощи, фрукты, продукты водной промышленности, продукты животноводства, зерновые и пищевое растительное масло.