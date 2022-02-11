Симферополь, 11 февраля, 2022, 06:37 — ИА Регнум. На побережье Крыма и Краснодарского края прошли учения мобильных береговых ракетных комплексов (БРК) «Бастион» из состава ракетно-артиллерийских бригад Черноморского флота (ЧФ). Об этом 11 февраля сообщает пресс-служба Южного военного округа (ЮВО) на сайте Минобороны РФ.

Илья Иванов ИА REGNUM Ракетный комплекс «Бастион»

Дислоцированные в Крыму и в Краснодарском крае ракетные дивизионы после получения учебно-боевых задач совершили марши в назначенные для выполнения стрельб районы.

пресс-служба ЮВО «Военнослужащие выполнили развёртывание комплексов, их подготовку к боевому применению и учебную ракетную стрельбу по морской цели».

Отмечается, что помимо выполнения основных задач — поиска и уничтожения кораблей условного противника, расчёты «Бастионов» отработали оперативное пополнение боекомплекта БРУ, а также провели тренировки «по выводу комплексов из-под удара, смене, оборудованию и маскировке стартовых позиций».

В учениях, проведённых в соответствии с планом боевой подготовки ЧФ, участвовало более сорока единиц военной и специальной техники.

Как сообщало ИА REGNUM, на полигоне в Брестской области в ходе проверки сил реагирования Союзного государства на боевое дежурство в составе Единой региональной системы ПВО России и Белоруссии заступили расчёты зенитного ракетного комплекса С-400 Восточного военного округа.