Пекин, 11 февраля, 2022, 06:36 — ИА Регнум. Первое китайское интеллектуальное рыбоводное судно водоизмещением 100 000 тонн успешно завершило отстыковку и спуск на воду в восточном городе Циндао после почти 400 дней строительства, сообщает 10 февраля агентство Синьхуа.

Волкова Елена Рыба

Корабль «Conson № 1», имеет длину 249,9 метра и ширину 45 метров. Он был разработан для проведения операций по аквакультуре, сообщает China Science Daily. При водоизмещении 130 000 тонн судно имеет 15 фермерских кают, обеспечивающих 80 000 кубометров воды для высококачественной промысловой рыбы, такой как большие желтые горбыли, которые, как ожидается, будут производить 3700 тонн в год.

Строительство судна было начато в декабре 2020 года, инвестором проекта строительства Qingdao Conson Development Group совместно с крупнейшими китайскими судостроителями и научно-исследовательскими институтами.

Ожидается, что в общей сложности будет построено 50 таких судов, чтобы сформировать промышленную цепочку глубоководной аквакультуры с годовым объемом производства более 200 000 тонн высококачественной рыбы на сумму более 11 млрд юаней ($1,73 млрд), говорится в сообщении компании.