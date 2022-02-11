Лос-Анджелес, США, 11 февраля, 2022, 06:35 — ИА Регнум. Universal Pictures выложила в сеть новый трейлер фильма «Мир Юрского периода: Господство», который завершит трилогию режиссёра Колина Треворроу. Ролик был опубликован 10 февраля на YouTube-канале кинокомпании.

Цитата из х/ф «Мир Юрского периода — 2». Реж. Хуан Антонио Байона. 2018. США Культура и природа. Лицом к лицу

По сюжету новой картины франшизы, прошло некоторое время после того, как люди стали делить планету с динозаврами. Это сосуществование в итоге привело к серьёзным проблемам. В очередном трейлере третьей части «Мира Юрского периода» в кадре появились доктор Алан Грант (Сэм Нилл) и доктор Элли Сэттлер (Лора Дерн) из оригинального фильма «Парк Юрского периода».

Напомним, премьера картины «Мир Юрского периода: Господство» состоится 9 июня 2022 года. В проекте также участвуют Крис Пратт, Брайс Даллас Ховард, Джефф Голдблюм и другие известные актёры.