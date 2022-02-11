Москва, , 06:34 — REGNUM Среднесписочная численность работников в лесопромышленном комплексе на Дальнем Востоке составляет более 27,4 тыс. человек (сокращение на 4,3% по отношению к январю 2021 года), заявили 10 февраля в ходе совещания с участием полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева представители Минвостокразвития.

Лесной патруль Yarregion.ru

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Отмечаются риски дальнейшего сокращения работников лесопромышленного комплекса в Хабаровском крае.

Юрий Трутнев поручил профильным министерствам провести комплексный анализ трудовой занятости в лесопромышленной сфере и проработать меры по трудоустройству тех, кто лишился работы.

Как сообщало ИА REGNUM, для Дальнего Востока разработают комплекс мер по поддержке инвестпроектов в сфере лесопереработки.