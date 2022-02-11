Тела обоих членов экипажа рухнувшего самолёта Ан-2 нашли на Камчатке
Петропавловск-Камчатский, 11 февраля, 2022, 06:19 — ИА Регнум. На Камчатке пожарные ликвидировали возгорание на месте крушения 11 февраля частного легкомоторного самолёта Ан-2, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом управлении МЧС.
СУ СКР по Архангельской области и НАО
Потерпевший катастрофу Ан-2
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Спасатели обнаружили тела обоих членов экипажа.
Авиапроисшествие произошло через некоторое время после взлёта. Потерпевший крушение самолёт обнаружен в одном километре от села Коряки.
Как сообщало ИА REGNUM, транспортная прокуратура начала проверку после крушения 11 февраля частного самолёта Ан-2 на Камчатке в районе села Коряки.