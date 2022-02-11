Благовещенск, 11 февраля, 2022, 06:30 — ИА Регнум. Столица Амурской области попала на первое место в рейтинге центральных городов регионов с самыми высокими ценами на съёмное жильё. Исследование проводил сервис по продаже и аренде недвижимости ЦИАН, написала «Российская газета».

(сс) LxAndrew Благовещенск

Читайте также: Золотые метры — жильё во Владивостоке стоит от 2 до 160 млн рублей

В рейтинг не включили Москву и Санкт-Петербург. Если не учитывать их, то самая дорогая арендная квартира в столице субъекта РФ стоит 1,5 млн рублей в месяц и находится в Благовещенске, пришли к выводу аналитики. Её площадь — 315 квадратных метров, а окна и балкон выходят на реку Амур и расположенный на противоположном берегу город Хэйхэ (Китай).

В квартире множество предметов и элементов роскоши, в числе которых золочёная фурнитура, лепнина и колонны. Помимо аренды квартиросъёмщикам нужно будет оплачивать коммунальные услуги.

Как сообщало ИА REGNUM, в столице ДФО Владивостоке стоимость квартир начинается от 2 млн рублей. За эти деньги можно купить маленькую «гостинку». Самые ходовые квартиры — 2−3 комнатные продаются по цене в районе 11 млн рублей. Самая дорогая квартира во Владивостоке на 24 декабря стоит 161 млн рублей.