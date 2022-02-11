Москва, 11 февраля, 2022, 06:26 — ИА Регнум. Для Дальнего Востока разработают комплекс мер по поддержке инвестпроектов в сфере лесопереработки, заявил полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Лес

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По словам Трутнева, на Дальнем Востоке сосредоточена практически половина земель лесного фонда и третья часть российских запасов древесины, при этом объём заготовки древесины составляет менее 8% от общероссийского. Из допустимого ежегодного объёма изъятия древесины на Дальнем Востоке ежегодно заготавливается не более 20%. В 2021 году объём составил менее 15%, или 17,5 млн куб. метров.

«Правительством России принято решение о запрете экспорта сырья. Для того чтобы поддержать строительство перерабатывающих мощностей, осуществляется целый ряд мер государственной поддержки: налоговые льготы и преференции в рамках территорий опережающего развития, льготное финансирование из средств Фонда развития промышленности, субсидирование затрат на транспортировку лесопромышленной продукции на экспорт», — сказал полпред президента на совещании по вопросу развития лесопромышленного комплекса ДФО.

На Дальнем Востоке реализованы 12 приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов (пять проектов в Хабаровском крае, по три проекта в Приморье и Бурятии, один проект в Приамурье), построены и введены в эксплуатацию предприятия по производству пиломатериалов, плит, шпона, паркета, картона, целлюлозной продукции, биотоплива. В стадии реализации находятся ещё два проекта в Приморском крае и ЕАО. Фактический объём привлечённых инвестиций составляет около 41 млрд рублей.

С 1 января 2022 года вступил в силу запрет на вывоз необработанной древесины. По словам Министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова, у бизнеса был год на переориентацию своей деятельности от экспорта кругляка до лесопереработки.

В 2021 году по отношению к 2020 году объём переработки древесины увеличился на 25%. В январе 2022 года экспорт древесины с Дальнего Востока сократился с 314,5 тыс. тонн до 288,1 тыс. тонн, хотя стоимость экспорта увеличилась на 14,5 млн долларов США (свыше 130% по отношению к аналогичному периоду прошлого года).

В Госдуму уже внесён проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части регулирования отношений по созданию, ремонту и эксплуатации лесных дорог». Законопроект должен определить понятие лесной дороги, правовой статус таких дорог и предоставить возможность заключать договоры аренды для строительства лесных дорог. По мнению руководства Минпромторга, принятие закона положительно скажется в том числе на пожарной безопасности российских лесов и их доступности.

Также была озвучена информация о проведении Минпромторгом эксперимента по созданию цифровых карт лесных регионов, в рамках которого будут оцифрованы действующие маршруты перевозок лесных грузов для проработки оптимальных маршрутов.

«Нужно сделать так, чтобы запускались новые проекты, строились новые перерабатывающие мощности. Строительство лесных дорог — одна из существенных затратных частей таких инвестиционных проектов. Некоторую часть нагрузки может взять государство за счёт снижения налогов или других инструментов», — сказал Юрий Трутнев.

Полпред поручил профильным министерствам совместно с Аналитическим центром при правительстве РФ провести комплексный анализ состояния лесопромышленного комплекса Дальнего Востока, а также разработать механизм формирования лесных участков под реализацию инвестиционных проектов.

Как сообщало ИА REGNUM, даже с мерами господдержки до 1 января 2022 года перевести лесозаготовительные предприятия Дальнего Востока на лесопереработку не получится, заявлял председатель комитета Парламентской Ассоциации Северо-Запада России Александр Дятлов.