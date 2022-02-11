Кызыл, , 06:11 — REGNUM Подземные толчки магнитудой 4,5 зафиксировали сейсмологи на территории Тувы, сообщает служба ГО и ЧС республики.

Землетрясение Zeml.info

По ее данным, эпицентр землетрясения располагался в 62 километрах к востоку от села Тоора-Хем в Тоджинском районе Тувы. Глубина залегания очага сейсмособытия составила 15 километров. В службе отметили, что пострадавших не было, объекты гражданской инфраструктуры повреждений не получили.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 февраля землетрясение магнитудой 4,3 произошло в Чечне. Его очаг находился в районе столицы Ассиновская на глубине 42 километров. Отмечалось, что подземные точки ощутили жители четырех населенных пунктов. Сведений о пострадавших не поступало.