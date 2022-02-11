Лондон, , 06:11 — REGNUM Министр обороны Великобритании Бен Уоллес, чей визит в Москву состоится 11 февраля, привезёт в Россию новый пакет санкций и «предупреждение» для министра обороны Сергея Шойгу о бесперспективности якобы планируемого РФ вторжения на Украину. Об этом говорится в опубликованной накануне визита статье газеты The Times.

Бен Уоллес Richard Townshend

Следите за развитием событий в трансляции: ««Нападение» на Киев и гарантии безопасности: становится жарко — трансляция»

Основной целью первого более чем за 20 лет визита главы британского военного ведомства в Москву, отмечает издание, является попытка «убедить» российские власти отвести войска от границы с Украиной. В этом шефу будет помогать начальник штаба ВС Великобритании Тони Радакин, которого в Москве примет начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.

Ранее Уоллес заявлял, что ситуация, несмотря на переговорную активность, в настоящее время «развивается в неверном направлении» как в связи с переброской российских сил в Белоруссию, так и из-за других действий РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, британский министр иностранных дел Элизабет Трасс, подняв на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым вопрос о том, в каких границах Россия имеет право размещать свои войска, показала свою неосведомлённость в географии.

Читайте ранее в этом сюжете: Лавров проверил познания в географии у главы МИД Британии