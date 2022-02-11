Каракас, , 06:11 — REGNUM Костюм супергероя по имени SuperBigote из популярного мультсериала пообещал надеть президент Венесуэлы Николас Мадуро. Такое заявление сделал 10 февраля сам политик в ходе совещания, которое транслировалось на странице в соцсети.

Николас Мадуро Sott.net

Мульсериал состоит из коротких сценок, главным героем которых является персонаж SuperBigote, что можно перевести как «Супер-усач». Герой внешне напоминает Мадуро, при этом одет в костюм, напоминающий тот, что носил Супермен в известном фильме, но на голове у персонажа кепка с флагом Венесуэлы. Герой мультсериала борется с империализмом, пандемией, санкциями, а один из его врагов напоминает внешне экс-президента США Дональда Трампа. Злодей постоянно придумывает новые планы по уничтожению Венесуэлы, но SuperBigote их разрушает.

Кроме того, в мультсериале есть персонажи, напоминающие супругу Мадуро, его друзей и ближайших коллег. Сам президент Венесуэлы с юмором относится к сериалу и к своему сходству с персонажем и часто сам называет себя SuperBigote.

«Говорят, что фабрика по производству костюмов для маскарада шьет тысячи экземпляров костюма SuperBigote. В какой-то момент я появлюсь в одной из программ так, готовьтесь!», — так заявил Мадуро в ходе совещания.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент Венесуэлы Мадуро призвал депутатов Национальной ассамблеи принимать законы, способствующие экономическому восстановлению страны.

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