Петропавловск-Камчатский, 11 февраля, 2022, 06:04 — ИА Регнум. Пожар в заброшенном здании площадью 900 квадратных метров произошел в Петропавловске-Камчатском, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Камчатскому краю.

hansbenn Пожар

По ее данным, возгорание произошло на улице Чубарова в ночь на 11 февраля. В ликвидации пожара принимали участие девять спасателей и две единицы спецтехники. Возгорание удалось потушить. В результате пожара сгорел строительный мусор на общей площади 30 квадратных метров. Пострадавших не было.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 февраля пожар произошел в частном доме в селе Приютное в Калмыкии. Общая площадь возгорания оценивалась в 12 квадратных метров. Пожар удалось ликвидировать, однако в результате возгорания погиб один человек.