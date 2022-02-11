Владивосток, 11 февраля, 2022, 06:03 — ИА Регнум. На карантин по ОРВИ и коронавирусу во Владивостоке закрыто 13 групп в девяти детских садах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

Admoblkaluga.ru Карантин

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«Дети продолжают болеть. На дистанционное обучение переведены все классы с 5-го по 8-й. Также на онлайн-обучении находятся ученики восьми классов четырех школ — учащиеся 2−4-х классов, которые ушли на карантин до 6 февраля», — пояснили в мэрии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье за минувшие сутки выявлено 1518 случаев заражения коронавирусом, при этом, 1374 заболевших — во Владивостоке. Это на 377 человек больше, чем днём ранее.