Якутск, , 05:47 — REGNUM В Якутии за сутки выявлены 2870 новых случаев коронавирусной инфекции (днём ранее — 2967), 97 из них — госпитализированы. Выздоровели 4 816 человек, накануне — 4 576, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 11 февраля в оперативном штабе региона.

В инфекционном госпитале Александр Куликов (с) ИА REGNUM

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Более половины новых заболевших — жители районов республики. В стационарах находятся 6,2% коронавирусных больных, лечатся амбулаторно — 93,8%.

Региональные данные о госпитализации продолжают расходиться со сведениями, представленными на сайте стопкоронавирус.рф. Так, оперштаб информировал о 105 госпитализированных с COVID-19 в Якутии 9 февраля, федеральный портал — о рекордных 325.

Как сообщало ИА REGNUM, Якутия закупила медикаменты для лечения коронавирусной инфекции на дому. Средства в размере 171 млн рублей были выделены из резервного фонда республики.