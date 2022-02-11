Москва, 11 февраля, 2022, 05:36 — ИА Регнум. В пятницу, 11 февраля, в Москве будет облачно, небольшие осадки (снег, мокрый снег), гололедица, температура воздуха +1… +3 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Гололедица на дорогах

В ночь на 12 февраля в Москве облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Температура воздуха −3… −1 °C.

Ветер западный, северо-западный 5−11 м/с. Атмосферное давление 743 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале −2… +3 °C днём. Ночью — −6… −1 °C.

В субботу, 12 февраля, днём в столице ожидается −2… +0 °C, по области −5… +0 °C. Облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Ночью в регионе ожидается −9… −4 °C, преимущественно без осадков.

Как сообщало ИА REGNUM, повышенный «жёлтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье на ближайшие дни из-за гололедицы.