Нягань, Югра, , 05:34 — REGNUM В Югре врачи восемь часов спасали жизнь женщины, решившую рожать ребёнка на дому. Об этом сообщает департамент здравоохранения ХМАО.

В родильное отделение Няганской окружной больницы скорая помощь доставила пациентку после домашних родов с давлением 40/0, массивной кровопотерей, спутанным сознанием. Более восьми часов около 20 медиков боролись за жизнь матери. За это время пациентке перелили четыре литра крови и ее компонентов.

Отмечается, что роженица состояла на учёте в женской консультации. Там ей была рекомендована дородовая госпитализация, от которой она отказалась, заявив, что поедет рожать в перинатальный центр Ханты-Мансийска. Но туда она не обратилась, на телефонные звонки сотрудников женской консультации беременная не отвечала. Патронажной акушерке дверь в квартиру не открывали.

«Случай, конечно, нерядовой. В голову каждому человеку не заглянешь… какие причины, страхи, фобии сыграли свою роль ещё предстоит выяснить. Сегодня нам чудом удалось избежать случая материнской смертности. А если бы чуда не произошло? Ведь счёт шёл буквально на минуты», — комментирует заместитель главного врача по акушерству и гинекологии Няганской больницы Татьяна Назаренкова.

На данный момент ребёнок жив и здоров. Мать уже выписалась из больницы.