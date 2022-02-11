11 февраля 2022 | Время чтения 4 мин

Сильным ходом с стороны Азербайджана могло бы стать обращение удинской общины к Эчмиадзину с просьбой предоставить автокефалию Албанской апостольской церкви с последующим вхождением в сообщество Армянских церквей на правах еще одного патриархата или даже католикосата.

Станислав Стремидловский, , 07:18 — REGNUM



Кафедральный собор в Эчмиадзине Areg Amirkhanian

Удинская община Азербайджана распространила заявление, в котором продемонстрировала претензии на церковное наследие Нагорного Карабаха. Как передает АЗЕРТАДЖ, община называет себя «правопреемниками Албанской апостольской церкви», которая «в 1836 году была упразднена, а армянская григорианская Церковь пыталась завладеть частью ее материального и духовного наследия. В результате большинство исторических албанских храмов в Азербайджане и особенно в Карабахе было григорианизировано, наряду с нашими историческими памятниками были фальсифицированы архивные материалы и документы».

Апелляция к истории носит политический характер. В заявлении удинской общины говорится, что «после восстановления независимости Азербайджана и полной гарантии свободы совести в нашей стране появилась историческая возможность восстановить статус Албанской апостольской церкви». И далее: «Естественно, что возрождение албано-удинской христианской общины и реставрация албанских памятников представляет большое значение в свете устранения исторической несправедливости и поддержания атмосферы толерантности в нашей стране не только для Азербайджана, но и всего христианского мира. Мы, удины, как духовные наследники Албанской апостольской церкви, верим, что албанские храмы на наших освобожденных территориях, как и албанские храмы в Габале и Огузе, будут восстановлены на высоком уровне». При этом община также выражает «готовность сотрудничать с григорианской церковью Армении и жить вместе на освобожденных территориях во имя мира и человечества».

Появление подобного текста носит не случайный характер. Как сообщил 3 февраля портал Report, министр культуры Азербайджана Анар Керимов рассказал о создании на государственном уровне рабочей группы по устранению армянских надписей на «албанских храмах» из людей, «знающих албанскую историю и архитектуру». Баку планируется также привлечь международных экспертов к этой деятельности. А вслед за министром выступил заведующий отделом внешних связей Государственного комитета по работе с религиозными структурами Али Хазиев. В интервью АПА он выдвинул два тезиса. Первый: Албанская церковь древняя и учреждена не посредством других Церквей, а непосредственно учениками Иисуса Христа — его апостолами. Второй: на сегодняшний день правопреемником Албанской церкви является албано-удинская религиозная община, поэтому Баку считает, что все албанские памятники принадлежат этой религиозной общине. Эти заявления говорят о том, что азербайджанские власти решили форсировать проект создания Албанской апостольской церкви.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время посещения Албанской церкови Святой Девы Марии в поселке Нидж Габалинского района President.az

Как ранее писало ИА REGNUM, Азербайджан может пойти на провозглашение Албанской православной церкви с последующим выходом на Константинопольский патриархат с просьбой о признании ее и дарованием томоса об автокефалии, о чем в начале прошлого года много говорили в Нагорном Карабахе. Масла в костер тогда подлил и загадочный визит главы Духовного управления мусульман Кавказа шейх-уль-ислама Аллахшукюра Пашазаде в Стамбул в апреле 2021 года. Там он встретился с константинопольским патриархом Варфоломеем и пригласил его посетить мечети и церкви Азербайджана и Нагорного Карабаха. Это создавало острую геополитическую интригу, в которой просматривались контуры Турции. Однако тезис Хазиева о том, что «Албанская церковь древняя и учреждена не посредством других Церквей», говорит, что, Баку, возможно, готов сыграть на этом направлении без привлечения Константинопольского патриархата.

Например, объявив в явочном порядке о воссоздании Албанской апостольской церкви как не входящей в уже существующие (православное, католическое, англиканское и иные) сообщества и передав ей церковное наследие Нагорного Карабаха на той территории, которую контролирует Баку. Конечно, это поставит новую Церковь в положение изгоя в христианском мире и создаст внешнеполитическое напряжение. Так, создание рабочей группы по устранению армянских надписей на «албанских храмах» вызвало протест со стороны председателя Комиссии США по международной религиозной свободе (USCIRF) Надин Менцы, правда, пока на уровне записи в Twitter. В нем она пишет о «глубокой обеспокоенности планами Азербайджана по удалению армянских апостольских надписей с церквей». С критикой Баку выступил также МИД Армении, правда, пока на уровне пресс-секретаря. В его заявлении говорится, что «политика уничтожения и искажения идентичности армянского историко-культурного наследия и религиозных святынь противоречит заявлениям Азербайджана о достижении примирения и создает серьезные препятствия для установления долгосрочного мира в регионе». Свое возмущение выразила также пресс-канцелярия Армянской апостольской церкви.

Католикос Всех Армян Гарегин II David1010

Чем ответит Баку? Сильным ходом с его стороны могло бы стать обращение удинской общины к Эчмиадзину с просьбой предоставить автокефалию Албанской апостольской церкви с последующим ее вхождением в сообщество Армянских церквей на правах еще одного патриархата или даже католикосата. Это, безусловно, потребовало бы политического мужества от азербайджанских властей, отказа от созданной в 1950-х годах историком Зией Буниятовым теории, воспринимавшей армянские надписи в церквях на территории республики позднейшими добавлениями к албанским церквям. Такой шаг заставил бы серьезно задуматься уже армянскую сторону, так как в случае отказа в просьбе удинской общине Баку мог бы показать мировому сообществу, что это армяне не хотят сотрудничать и «жить вместе на освобожденных территориях во имя мира и человечества». Если только Эчмиадзин не пойдет на опережение и сам первым в Карабахе не восстановит Агванский католикосат как преемника Албанской церкви.