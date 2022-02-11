Канберра, , 05:24 — REGNUM Правительство Австралии официально включило коал в перечень вымирающих видов. Об этом заявила министр по делам окружающей среды Сьюзан Лей в ходе пресс-конференции.

Коалы

Она подчеркнула, что численность этих животных в столичном регионе Австралии, штатах Новый Южный Уэльс и Квинсленд свидетельствует о том, что коалы находятся под угрозой вымирания. До этого в течение десяти лет этот вид животных официально считался уязвимым из-за постоянных пожаров на австралийской территории.

В связи с этим власти Австралии решили усилить защиту коал, чтобы спасти популяцию животных. На эту программу австралийское правительство выделило 50 млн австралийских долларов (около $35,7 млн).