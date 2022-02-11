Йосу, Южная Корея, 11 февраля, 2022, 05:24 — ИА Регнум. В южнокорейском городе Йосу при взрыве на нефтехимическом заводе погибли четыре человека, ещё четверо были госпитализированы с различными ранениями. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы 11 февраля сообщает агентство Yonhap.

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По предварительным данным, взрыв на предприятии произошёл в 09:26 по местному времени (03:26 мск). Во время инцидента в зоне поражения предположительно находились восемь работников завода.

В настоящее время на месте трагедии работают профильные службы и полиция.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории, прилегающей к Софийской теплоэлектростанции на окраине столицы Болгарии, возник крупный пожар.

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