Петропавловск-Камчатский, 11 февраля, 2022, 05:22 — ИА Регнум. Транспортная прокуратура начала проверку после крушения 11 февраля частного самолёта Ан-2 на Камчатке в районе села Коряки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ведомстве.

СУ СКР по Архангельской области и НАО Потерпевший катастрофу Ан-2

Читайте также: Рухнувший на Камчатке частный самолёт Ан-2 полностью сгорел

Известно, что авиапроисшествие произошло в 12:22 по местному времени. Самолёт с грузом на борту совершал рейс по маршруту Северные Коряки — Оссора.

«На место происшествия выехал Камчатский транспортный прокурор для координации деятельности правоохранительных органов. При выявлении нарушений будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования для их устранения и привлечения к ответственности виновных лиц», — уточнили в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

Предварительно известно о двух погибших членах экипажа.

Как сообщало ИА REGNUM, упавший 11 февраля на Камчатке в районе села Коряки легкомоторный самолёт Ан-2 полностью сгорел. Прибывшие на место спасатели ликвидируют возгорание.