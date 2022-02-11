Биробиджан, , 05:29 — REGNUM В Биробиджане прививочный пункт для несовершеннолетних, желающих сделать прививку от коронавирусной инфекции, пустует. Одна из причин нежелания родителей вакцинировать детей — сезонный подъём уровня заболеваемости ОРВИ, сообщили «Вести. Амурская область».

Вакцинация Permkrai.ru

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Врачи уверяют, что предварительно ребёнка осмотрят, измерят температуру и уровень кислорода в крови, спросят о состоянии. Но пока очереди в прививочный кабинет нет. Опрошенные журналистами взрослые посетители в поликлинике либо отказывались говорить на эту тему, либо отвечали, что не хотят вакцинировать ребёнка от COVID-19.

«У нас предварительно идёт запись у администратора. Школьные фельдшеры раздают родителям и учащимся своих школ. Согласие или отказ родители пишут в бланках. Будут формироваться полностью списки по школам детей, кто согласен на прививки. Школьные фельдшеры будут с нами согласовывать, в какое время, в какой день будут приводить детей», — рассказала процедурная медицинская сестра прививочного кабинета областной детской больницы Ольга Языкова.

Как сообщало ИА REGNUM, Еврейская АО получила 240 доз вакцины «Спутник М» для детей 12−17 лет. Вакцинацию подростков будут проводить бесплатно и добровольно.