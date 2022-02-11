Брюссель, 11 февраля, 2022, 05:06 — ИА Регнум. Евросоюз планирует включить в серый список стран, рассматриваемых как убежища от налогов, Россию, Израиль, Бермуды и Британские Виргинские острова. Об этом со ссылкой на рабочий вариант обновлённого документа сообщает интернет-издание EUobserver.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Офшор

По его сведениям, утверждение новой версии списка министрами Евросоюза предполагается 24 февраля. Всего в обновлённый перечень из-за изменения критериев могут быть включены десять стран.

В так называемый «серый список» вносятся страны, не выполнившие обещание провести налоговую реформу. В отношении них вводится ряд финансовых ограничений, а также более жёсткий контроль за некоторыми операциями компаний.

Как сообщало ИА REGNUM, проект перечня государств и территорий, используемых для промежуточного (офшорного) владения активами в РФ, подготовило и опубликовало Министерство финансов РФ. Планируется, что российские компании, как минимум четверть капитала которых принадлежит владельцам из офшоров, не получат государственной поддержки.