Хабаровск, 11 февраля, 2022, 05:15 — ИА Регнум. В Хабаровском крае с рабочим визитом 10 февраля находился первый замминистра спорта России Азат Кадыров. В ходе встречи с губернатором Михаилом Дегтяревым стороны обсудили вопросы развития спортивной инфраструктуры, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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С начала исполнения задач федерального проекта «Спорт — норма жизни» Хабаровскому краю выделено более 1,7 млрд рублей. Закуплено новое оборудование в спортшколы, установлены площадки ГТО в 12 районах, модернизировано несколько футбольных полей. На пришкольных стадионах возведены физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа. Параллельно с обновлением инфраструктуры, построены и введены в эксплуатацию шесть современных спортобъектов в Хабаровске, Хабаровском, Вяземском, Нанайском районах и районе имени Лазо.

В 2022 году под проект «Спорт — норма жизни» край получит ещё почти 500 млн рублей.

«Основные показатели по популяризации физкультуры и спорта в Хабаровском крае выполняются. Тем не менее, существует потребность в развитии инфраструктуры, обновлении имеющихся объектов и дополнительной мотивации населения к занятиям спортом. В этом направлении продолжим наше сотрудничество», — сказал Азат Кадыров.

Дегтярев предложил минспорту России включить Хабаровск в список тренировочных площадок для сборных страны в подготовке к крупнейшим спортивным стартам. Идею Кадыров поддержал.

Как сообщало ИА REGNUM, Хабаровский край занял 15-е место среди 85 регионов РФ в официальном рейтинге реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ВФСК ГТО) по итогам работы за IV квартал 2021 года. Оценку показателей проводило Министерство спорта РФ.