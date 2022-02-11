Якутск, 11 февраля, 2022, 05:05 — ИА Регнум. На портал OneClick Yakutia поступила жалоба на лошадей в 203 микрорайоне города. Животные мешают горожанам тем, что разбрасывают мусор из баков и оставляют на тротуарах навоз, сообщает 11 февраля корреспондент ИА REGNUM.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Лошадь

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Эту проблему в Якутске поднимают уже не первый раз. Безнадзорных лошадей и коров просят убирать с улиц города вместе с собаками.

«Мне непонятно, почему наши дворники должны собирать мусор после того, как его разворошили чужие лошади. Навоз валяется каждый день на тротуарах, в том числе возле школы. Какие правила прогона/выпаса сельскохозяйственных животных существуют в Якутии, Якутске? Существует ли административная ответственность за это?», — написал в своей жалобе житель микрорайона.

Как сообщало ИА REGNUM, лошадей, которые ходят по столице Якутии, будут ловить и передавать хозяевам, заявил 11 января мэр Якутска Евгений Григорьев. За транспортировку животных с их хозяев будет взиматься плата. Действовать это правило начнёт летом 2022 года. Бродячими лошадьми давным-давно набили оскомину горожанам, констатировал мэр.