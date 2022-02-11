Тюмень, 11 февраля, 2022, 04:59 — ИА Регнум. В Тюменской области существенно вырастет сумма налога на имущество для граждан. Об этом сообщает портал 72.ru со ссылкой на Государственное бюджетное учреждение Тюменской области «Центр кадастровой оценки и хранения учетно-технической документации».

Kaz.tengrinews.kz Недвижимое имущество

В редакцию издания обратилась жительница Мальково, у которой ставка налога составляет 0,3%, и сумма налога на имущество выросла с 888 рублей до 3,5 тысяч рублей — в четыре раза.

Кадастровую оценку недвижимости проводят не позднее, чем через пять лет после проведения последней оценки, и не ранее, чем через три года. После проведения кадастровой оценки в 2021 году в Тюменской области изменилась стоимость недвижимости, и, соответственно, сумма налога на имущество, поясняют в ведомстве.

«Оспорить результаты оценки можно двумя способами — обратиться сразу в суд или в комиссию по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости», — отметили в «Центре кадастровой оценки».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюменской области налог на имущество, исходя из кадастровой, рыночной стоимости недвижимости, начисляется с 2018 года.