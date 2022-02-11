Петропавловск-Камчатский, 11 февраля, 2022, 04:57 — ИА Регнум. Упавший 11 февраля на Камчатке в районе села Коряки легкомоторный самолёт Ан-2 полностью сгорел. Прибывшие на место спасатели ликвидируют возгорание, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом управлении МЧС.

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Частный самолёт летел с грузом в село Тымлат Карагинского района.

На борту находились два члена экипажа. Тело одного из них найдено. Местонахождение второго уточняется.

Известно, что самолёт принадлежал ООО «Камчатский кречет».

Как сообщало ИА REGNUM, американский истребитель F-35 упал в Южно-Китайском море при попытке совершить посадку на авианосец «Карл Винсон», 24 января написал на своем сайте Тихоокеанский флот ВМС США.