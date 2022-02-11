Владивосток, 11 февраля, 2022, 05:02 — ИА Регнум. Более 230 дворов в 2022 году благоустроят в Артеме, Находке, Уссурийске и Владивостоке по федеральной программе «1000 дворов Дальнего Востока». На эти цели Приморье получит более 1,6 млрд рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

Ольга Ларина ИА REGNUM Благоустройство дворов

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Федеральная программа даёт возможность благоустроить дворовые территории, качественно.

«Проекты муниципалитетов будут представлены жителям, важно получить обратную связь от тех, для кого создаются новые места отдыха», — сказали специалисты.

В конце февраля итоговые проекты благоустройства дворовых территорий муниципалитеты представят в Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, которое выступает координатором проекта.

По словам заместителя министра ЖКХ Приморья Ареста Давтяна, в крае уже три года реализуется программа «1000 дворов», инициированная губернатором Олегом Кожемяко в 2018 году. За это время во всех муниципальных образованиях преобразилось более 2 тыс. дворовых площадок, в том числе установлены детские и спортивные комплексы.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году в 12 муниципалитетах Приморья построят 16 скейт-площадок различной комплектации благодаря реализации регионального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».