Лагос, Нигерия, 11 февраля, 2022, 10:44 — ИА Регнум. Таможенная служба Нигерии сообщила, что ей удалось перехватить партию чешуи ящера и бивней слона стоимостью 7,5 млн долл., которая была предназначена для отправки в страны Азии. Об этом пишет новостное агентство BBC Swahili.

Части тел животных были обнаружены при обыске автомобиля в престижном районе города Лагос под названием Лекки. Проверка проводилась совместно с представителями Гаагской комиссией по правосудию в отношении дикой природы.

Сотрудники таможни арестовали четверых человек, конфисковав у них 839 кг чешуи ящера и 145 кг слоновой кости. Это четвертый случай попытки перевоза крупной партии различных частей тела животных в Нигерии за последние 13 месяцев. Власти страны выразили обеспокоенность тем, что страна является каналом трафика международного картеля.

Чешуя ящеров — самая продаваемый браконьерский товар, который часто провозят в Азию через Нигерию и другие африканские государства, где они живут. Чешуя этих созданий используется в традиционной медицине Вьетнама, Китая и других стран Азии. В свою очередь, слоновая кость является предметом украшения.