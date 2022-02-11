Додома, 11 февраля, 2022, 11:23 — ИА Регнум. Знаменитый танзанийский ученый, директор Департамента забытых тропических болезней Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мвеле Нтули Малесела скончалась в возрасте 58 лет. Сообщается, что в 2019 у нее диагностировали рак. Об этом пишет танзанийская газета Mwananchi.

Малесела родилась в 1963 году и была одним из самых уважаемых исследователей в мире, благодаря своему образованию и карьере в области науки. Она окончила зоологический факультет Университета Дар-эс-Салама и в 1987 году поступила в Национальный институт медицинских исследований (NIMR) в Лондоне, где работала в Центре Амани для изучения лимфатического филяриоза.

Танзанийский ученый продолжила обучение в Лондоне, где в период с 1990 по 1995 год она получила степень магистра и защитила докторскую диссертацию в Лондонской школе гигиены и тропической медицины.

Малесела занимала должность директора по координации и продвижению исследований (DRCP) в NIMR в 1998 году, а затем стала директором программы борьбы с лимфатическим филяриозом в 2000 году. Позднее ее назначили генеральным директором NIMR. Она была первой женщиной в истории института на этом посту. В 2017 году она присоединилась к Региональному бюро ВОЗ для стран Африки. В октябре 2018 года генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус назначил Малеселу директором Департамента по борьбе с забытыми тропическими болезнями.