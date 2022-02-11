Луанда, , 10:53 — REGNUM Анголе удалось вернуть активы на сумму более 11 млрд долл, которые были похищены из государственной казны и тайно хранились в странах по всему миру. Об этом пишет новостное агентство BBC Swahili.

Власти возбудили 715 уголовных дел по обвинению в коррупции, мошенничестве, хищениях и других финансовых преступлениях, сообщил министр юстиции Франсиско Кейруш. По его словам, активы хранились на территории Великобритании, Швейцарии, Сингапура и Бермудских островов.

После вступления в должность в 2017 году президент Жуан Лоренсу начал борьбу с коррупцией для возвращения в казну денежных средств, украденных при его предшественнике Жозе Эдуарду душ Сантуше.

79-летний душ Сантуш обвиняется в назначении родственников и друзей на руководящие должности во время своего правления, продлившегося 38 лет. Как утверждаются, таким образом были потрачены доходы Анголы, полученные от продажи нефти, что привело страну к нищете. Его дочь Изабель находится под следствием по обвинению в транзакции государственных средств в оффшоры.