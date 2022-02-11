Киншаса, 11 февраля, 2022, 11:12 — ИА Регнум. Совет министров Восточноафриканского сообщества (ВАС) одобрил принятие Демократической Республики Конго (ДРК) в качестве члена регионального блока. Об этом пишет новостное издательство Mwananchi.

Такое решение было принято в результате переговоров, проведенными между ВАС и ДРК с 15 по 24 января в кенийском городе Найроби. В настоящее время Совет министров поручил секретариату ВАС разработать проект дорожной карты по интеграции ДРК в сообщество и представить его на рассмотрение.

Процесс получения членства ДРК затянулся на несколько лет. Страна подала заявку на вступление в ВАС еще в 2019 году. На 18-м внеочередном заседании глав государств-членов ВАС, состоявшемся 22 декабря 2021 года в онлайн-формате под председательством президента Кении Ухуру Кениаты, шесть стран поручили Совету министров начать переговоры с ДРК для определения механизмов оформления ДРК в качестве члена интеграционной организации.

Процедура утверждения ДРК в качестве члена ВАС включает в себя проверку выполнения всех условий, переговоры с президентом страны о предоставлении стране членства в ВАС, прием ДРК в качестве члена организации, сдачу в депозитарий документа о принятии страной условий членства в ВАС.