Уагадугу, , 11:33 — REGNUM Подполковник Поль-Анри Сандаого Дамиба, пришедший к власти в результате государственного переворота в Буркина-Фасо, который произошел 24 января, был объявлен президентом решением Конституционного совета страны. Об этом пишет новостное агентство RFI Kiswahili.

На своем заседании Конституционный совет принял к сведению отставку Роша Марка Кристиана Каборе с поста главы Буркина-Фасо и официально признал новым президентом Дамибу, который также является «верховным главнокомандующим армией», «примет присягу перед Конституционным советом». Однако не было указано, в какой день инаугурация нового лидера западноафриканского государства.

Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС) и Африканский союз (АС) приостановили членство Буркина-Фасо, потребовав военную хунту, пришедшую к власти, предоставить план по восстановлению конституционного порядка.

На прошлой неделе Дамиба выпустил указ о создании комиссии из 15 членов для «разработки проекта хартии» и составления актуальной повестки дня. Также он предложил продлить переходный период.