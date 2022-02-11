Яунде, , 11:53 — REGNUM По данным международной группы Human Rights Watch, десятки людей, депортированных из США, подвергаются пыткам в Камеруне. Об этом говорится в новом докладе правозащитной организации, пишет новостное агентство RFI Kiswahili.

Human Rights Watch провела расследование касательно судьбы 80−90 камерунцев, депортированных из Соединенных Штатов в период с 2019 по 2021 гг. Организация проанализировала документы депортированных лиц, фотографии, видео, записи и медицинские и юридические документы, доказывающие факт жестокого обращения с камерунцами. Согласно докладу, им прошлось столкнуться с незаконными арестами, различными видами насилия, вымогательством, судебными преследованиями, конфискацией удостоверений личности, злоупотреблениями в отношении их родственников.

«Правительство США наотрез отказало камерунцам в запросе на предоставление убежища, отправив их обратно в страну, из которой они бежали, а также ненадлежащим образом обращались с ними до и во время депортации, несмотря на их травмы, — заявила исследователь по правам беженцев и мигрантов в Human Rights Watch Лорен Зайберт. — Правительства Камеруна и США должны положить конец подобным злоупотреблениям. Властям Соединенных Штатов следует предоставить убежище ошибочно депортированным камерунцам».

В последние годы несколько регионов Камеруна переживают гуманитарный кризис. В стране не соблюдаются права человека. Правительство все активнее подавляет оппозицию и инакомыслие. Большинство депортированных утверждают, что покинули Камерун из-за сепаратистского движения в англоязычных регионах.