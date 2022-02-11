Нефас-Мьюча, , 10:50 — REGNUM 130 заключенных сбежали из тюрьмы в эфиопском городе Нефас-Мьюча, находящемся в регионе Амхара. Около половины из них до сих пор находятся в бегах. Об этом пишет новостное агентство BBC Swahili.

Как утверждается, побег организовали члены группировки боевиков «Фано», которая выступала на стороне правительства в войне против повстанцев в регионе Тыграй. Региональный комиссар полиции Текола Айифокеру сообщил, что вооруженные люди на трех автомобилях также разграбили склад оружия в тюрьме. По его словам, удалось арестовать 65 бежавших заключенных, еще 16 были убиты за открытие огня по полицейским. В результате ицидента также получили ранения трое представителей полиции.

Известно, что аналогичная попытка была предпринята на прошлой неделе в тюрьме города Финоте-Селам, расположенной в 325 км к юго-западу от Нефас-Мьюча. Предполагается, что преступникам удалось организовать побег благодаря использованию мобильных телефонов, незаконно пронесенных в тюрьму.