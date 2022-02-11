Хараре, , 10:50 — REGNUM Школьные преподаватели в Зимбабве объявили забастовку всего через несколько дней после того, как возобновилась работа образовательных учреждений, закрытых в связи с пандемией COVID-19. Об этом пишет новостное агентство BBC Swahili.

Причиной стачки стал конфликт между правительством страны и профсоюзами по вопросу заработной платы учителей. Родители детей выразили свое недовольство текущей ситуации.

«Правительство должно проявить уважение к учителям, чтобы наши дети могли учиться в школе. Мы только что вышли из изоляции. Теперь школы открыты, но никто в них не учится. Какое будущее мы уготавливаем для наших детей?», — подчеркнул зимбабвиец Эдмунд Чиз. Еще один родитель Кристофер Мунамба добавил: «Власти пренебрегают жалобами учителей, в то же время они продолжают работать. Они ждали, что им в конце концов заплатят. К сожалению, зарплату они не получат. Курс RTGS-долларов (прим. так называется валюта в Зимбабве), в которых они получают выплаты, ежедневно падает».

Зимбабвийские власти предложили повысить заработную плату на 20%, часть которой будет выплачиваться в долларах США, а также субсидии на покупку автомобилей и домов. Профсоюзы отклонили эти условия, заявив, что этого слишком мало.

По словам председателя Объединенного союза учителей в сельских школах Оберт Масарауре, учителя живут в нищете. Зимбабве переживает «академический геноцид». Страна теряет целое молодое поколение, которое «вступает в браки в несовершеннолетнем возрасте, принимает наркотики» из-за отсутствия возможности посещать школу.

Известно, что в 2018 году зарплата учителя в Зимбабве составляла около 540 долл. в месяц, но эта сумма снизилась из-за высокого уровня инфляции, которая в настоящее время составляет 60%, и девальвации валюты.