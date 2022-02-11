Хараре, , 10:52 — REGNUM По территории Зимбабве пройдет еще шесть тропических циклонов, до окончания сезона дождей. Министр по делам местных органов самоуправления Джули Мойо заявил об этом во время мероприятия, посвященному началу реализации проекта восстановления страны после циклона, охватившего столицу страны город Хараре, пишет новостное агентство BBC Swahili.

Во время сезона дождей, который длится в Зимбабве с ноября по март, на страну обрушилось два циклона «Ана» и «Бацираи».

"По данным Департамента метеорологических служб (MSD), прогнозируется еще шесть циклонов до окончания сезона дождей. В связи с этим, нельзя недооценивать надежный механизм мониторинга природных явлений. Предсказания служб до сих пор были очень точными», — отметил министр.

Природные катаклизмы окутывают Зимбабве во время сезона дождей не в первый раз. Ранее из-за похожих явлений пострадала социальная, материальная и экономическая инфраструктура страны. Однако тропический шторм «Ана» усугубил ситуацию, в результате чего 1557 домов оказались частично поврежденными.

Правительство восточноафриканской страны заверяет, что готово к прогнозируемым циклонам.

«Мы более чем готовы к этим циклонам. Именно наш департамент совместно с партнерами из-за рубежа выявили движение циклонов», — заявила заместитель министра окружающей среды, климата, туризма и гостиничного хозяйства Барбара Руводзи.