Могадишо, , 10:53 — REGNUM В столице Сомали городе Могадишо произошел взрыв, совершенный террористом-смертником. Предварительные данные свидетельствуют о шести погибших и не менее десяти раненых. Об этом пишет новостное агентство RFI Kiswahili.

Инцидент произошел в ресторане, находящемся рядом с клиникой и контрольно-пропускным пунктом резиденции президента Сомали.

Многие жители густонаселенного района стали свидетелями взрыва. «Здесь неожиданно прогремел громкий взрыв, — рассказывает сомалиец Нагайе Хусейн. — Террорист-смертник вез тележку. Сильный взрыв привел к жертвам среди гражданского населения. Трагический случай».

За последнее время в Могадишо произошел ряд нападений. В результате одного из них получил ранение представитель сомалийского правительства Мохаммед Ибрагим Моалимуу.

Страна Африканского рога охвачена политическим кризисом, вызванным затянувшимися распрями касательно вопроса проведения выборов, которые были неоднократно отложены. Выборы в Сомали проводятся по сложной многоступенчатой модели. Законодательные органы национальных штатов и представители кланов выбирают депутатов в парламент, которые, в свою очередь, избирают президента.

Выборы в верхнюю палату завершились в прошлом году. При этом в нижнюю палату было отобрано только 40% депутатов. Между президентом Сомали Мохамедом Абдуллахи Мохамедом и премьер-министром Мохамедом Хусейн Робле возник конфликт в связи с этой проблемой. Тупиковая ситуация с проведением выборов беспокоит стран-доноров, опасающихся отсутствия должного внимания борьбе с террористической джихадистской группировкой «Аш-Шабааб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которая уже более десяти лет ведет противоборство с правительством государства Африканского рога.