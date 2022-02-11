Петропавловск-Камчатский, , 04:40 — REGNUM При авиакатастрофе 11 февраля Ан-2 на Камчатке погибли два члена экипажа, об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор края Владимир Солодов.

Потерпевший катастрофу Ан-2 СУ СКР по Архангельской области и НАО

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Глава региона уточнил, что разбился частный самолёт. Он взлетал с необорудованной полосы в районе посёлка Северные Коряки.

На месте авиапроисшествия уже работают спасатели.

Как сообщало ИА REGNUM, причиной авиакатастрофы, произошедшей 4 февраля в Перу в районе Виста-Алегри, стала механическая неисправность.