Вашингтон, , 04:40 — REGNUM Оговорку про Украину при ответе на вопрос об Афганистане допустил президент США Джозеф Байден в интервью телеканалу NBC, фрагменты которого были опубликованы 10 февраля.

Джо Байден Gage Skidmore

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В интервью ведущий спросил американского лидера, насколько власти США были готовы к выводу войск из Афганистана. При ответе на вопрос Байден пояснил, что подходящего времени для вывода войск не существует вообще. Затем президент США уточнил, что если бы американские войска не покинули Афганистан, то Белому дому пришлось бы увеличить воинский контингент и в конечном итоге ввязаться в войну «на истощение».

После этого Баден добавил: «Мы никогда не собирались объединять Украину, то есть Ирак… Афганистан».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент США Байден перепутал страну, которая, якобы, может вторгнуться на Украину.

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