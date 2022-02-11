Красноярск, , 04:37 — REGNUM В пятницу, 11 февраля, в Красноярске будет переменная облачность, преимущественно без осадков, на дорогах гололедица, температура воздуха −22… −18 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Морозно Pezibear

В 08:20 на Театральной площади было — 27 °C, штиль.

Ночью с 11 на 12 февраля ожидается до −30… −27 °C, переменная облачность, небольшой кратковременный снег.

Скорость юго-восточного ветра 1−6 м/с. Давление — 753 мм рт. ст.

В субботу, 12 февраля, в Красноярске до −21… −17 °C, облачно с прояснениями, без осадков. Ночью — до −29… −26 °C.

В воскресенье, 13 февраля, в Красноярске ожидается до −20… −16 °C днём и до −29… −25 °C ночью. Переменная облачность, без осадков.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 11 февраля на юге Таймырского муниципального района (МР) ожидается сильный южный ветер на порывах до 17−22 м/с, низовая метель. В центральных и южных районах Красноярского края морозная погода, температура воздуха ночью до −37… −30 °C, на севере центральных районов до −40… −37 °C.

11 февраля в центральных и южных районах Красноярского края, в Хакасии и Туве на дорогах гололедица, в горных районах лавиноопасно.

В городах Красноярске и Минусинске продолжает действовать режим «чёрного неба».

Как сообщало ИА REGNUM, красноярский этап Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России» из-за морозов решено перенести с 12 на 19 февраля.

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