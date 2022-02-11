Анадырь, , 04:36 — REGNUM На Чукотке в 2022 году планируется обеспечить жильём 52 детей-сирот — ведется закупка квартир и ремонт муниципального жилфонда, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства округа.

Чукотка Vladimir Varfolomeev

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На обеспечение сирот квартирами из бюджета предусмотрено 22 млн рублей.

Выплата предоставляется в размере фактических расходов, но для каждого населённого пункта установлен её предельный размер. С 8 февраля этот размер увеличен, например, в Анадыре — с 3,5 до 5 млн рублей.

Расширен и круг получателей выплаты: ранее её могли получить только лица, достигшие 23 лет, теперь такое право есть с 18 лет. Кроме того, исключены критерии о необходимости трудоустройства и наличия постоянного заработка, наличие супруга и несовершеннолетних детей, проживающих совместно с заявителем.

Как сообщало ИА REGNUM, до конца 2022 года свыше 800 детей-сирот получат собственные квартиры в Подмосковье.