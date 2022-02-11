Белогорск, Амурская область, , 04:45 — REGNUM В городской думе Белогорска мать пятерых детей 10 февраля получила отказ от депутатов выделить её семье из бюджета города крупную сумму на улучшение жилищных условий. По специальной программе семья могла получить на эти цели до 5 млн рублей, сообщил в своём телеграм-канале мэр города Станислав Мелюков.

Мать одиночка loc.gov

Читайте также: В городе Приамурья, где власть в думе получила КПРФ, началась конфронтация

Против такой меры поддержки оказались представители партии КПРФ, которых в думе города большинство. Представители «Единой России» и ЛДПР поддержали семью, но голосов не хватило.

«Уникальное для России белогорское положение о помощи гражданам, оказавшимся в неординарной жизненной ситуации, давало шанс решить вопрос, который иными способами решить не получается. Уже по ходу обсуждения по вопросам и вербальным признакам депутатов от КПРФ стало понятно, что в голове у них одно: «Да как это так? Ей 5 миллионов! За что? А мы? А нам?». В итоге вопрос не прошел, коммунистов жаба так и не отпустила, не хватило двух голосов. Мать пятерых детей ушла с горсовета в слезах», — написал Станислав Мелюков.

Он намерен инициировать повторное рассмотрение этого вопроса на следующем заседании.

Как сообщало ИА REGNUM, в Белогорский городской совет народных депутатов 17−19 сентября были избраны 15 представителей от КПРФ и всего 8 — от «Единой России». С тех пор с принятием законов в городе начались проблемы, с трудом был одобрен бюджет на 2022 год. Станислав Мелюков считает, что коммунисты настроены на конфронтацию с главой и администрацией города.