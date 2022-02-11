Оттава, , 04:26 — REGNUM Акция протеста рядом с международным аэропортом канадской столицы Оттавы нарушила автомобильное движение возле воздушной гавани, 10 февраля передал телеканал CBC со ссылкой на городские власти.

Флаг Канады Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Сбой спровоцировала колонна из примерно 60−70 легковых автомобилей, водители которых в течение 2 часов ездили вокруг здания аэропорта.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 февраля полиция Оттавы объявила о задернении в городе не менее 25 протестующих против обязательной вакцинации. Кроме того, в отношении демонстрантов были выписаны 1775 штрафов.

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