Оттава, 11 февраля, 2022, 04:26 — ИА Регнум. Акция протеста рядом с международным аэропортом канадской столицы Оттавы нарушила автомобильное движение возле воздушной гавани, 10 февраля передал телеканал CBC со ссылкой на городские власти.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Канады

Сбой спровоцировала колонна из примерно 60−70 легковых автомобилей, водители которых в течение 2 часов ездили вокруг здания аэропорта.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 февраля полиция Оттавы объявила о задернении в городе не менее 25 протестующих против обязательной вакцинации. Кроме того, в отношении демонстрантов были выписаны 1775 штрафов.