Тюмень, , 04:25 — REGNUM Основные уральские трассы должны стать четырехполосными. Об этом заявил полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев на штаба правительственной комиссии по региональному развитию.

Владимир Якушев Uralfo.gov.ru

По его мнению, ключевые уральские дороги необходимо расширить для обеспечения безопасности дорожного движения.

«Мы стремимся к тому, чтобы основные направления — Екатеринбург — Пермь, Челябинск, Тюмень и от Тюмени на север — были минимум в четырёхполосном исполнении. Такие дороги исключают выезд на встречную полосу для обгона, а это наиболее частая причина серьёзных аварий», — пояснил Владимир Якушев.

Полпред президента в УрФО также отметил, что необходимо и далее оснащать трассы камерами фиксации нарушений скоростного режима и вести профилактическую работу с водителями.

«За одиннадцать месяцев 2021 года общая смертность на дорогах округа уменьшилась по отношению к 2020 году на 5,6%, но тем не менее в абсолютных цифрах — это 1038 оборвавшихся жизней. Наша задача — сделать всё, чтобы свести этот показатель к нулю», — прокомментировал итоги заседания правительственного штаба полпред Владимир Якушев.