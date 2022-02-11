Тюмень, 11 февраля, 2022, 04:25 — ИА Регнум. Основные уральские трассы должны стать четырехполосными. Об этом заявил полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев на заседании штаба правительственной комиссии по региональному развитию.

Uralfo.gov.ru Владимир Якушев

По его мнению, ключевые уральские дороги необходимо расширить для обеспечения безопасности дорожного движения.

«Мы стремимся к тому, чтобы основные направления — Екатеринбург — Пермь, Челябинск, Тюмень и от Тюмени на север — были минимум в четырёхполосном исполнении. Такие дороги исключают выезд на встречную полосу для обгона, а это наиболее частая причина серьёзных аварий», — пояснил Владимир Якушев.

Полпред президента в УрФО также отметил, что необходимо и далее оснащать трассы камерами фиксации нарушений скоростного режима и вести профилактическую работу с водителями.

«За одиннадцать месяцев 2021 года общая смертность на дорогах округа уменьшилась по отношению к 2020 году на 5,6%, но тем не менее в абсолютных цифрах — это 1038 оборвавшихся жизней. Наша задача — сделать всё, чтобы свести этот показатель к нулю», — прокомментировал итоги заседания правительственного штаба полпред Владимир Якушев.