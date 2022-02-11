Москва, , 13:38 — REGNUM В строительстве и функционировании газопроводов в Закавказье чрезвычайно заинтересована Великобритания. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 февраля заявил политолог, автор телеграм-канала «Русский Ориенталист» Игорь Димитриев.

Британский флаг Jonund

«Достаточно посмотреть список акционеров газопроводов в Закавказье, чтобы понять, что Великобритания является ключевым интересантом происходивших там процессов. Британский бизнес является одним из основных инвесторов подобных проектов. Британские фонды совместно с азербайджанскими и турецкими протянули эти газопроводы прямо в Европу. И, в целом, Великобритания и её партнёры, такие как Катар, проявляют очень большую активность в газовой отрасли. Таким образом, англичане являются конкурентами России на рынке газа. Кроме того, Турция и Великобритания имеют особые скрытые взаимоотношения, касающиеся и Закавказья и Украины», — сказал эксперт.